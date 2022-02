Cidades Vacinação infantil contra Covid-19 e testagem irá continuar no Carnaval, em Goiânia No Centro Municipal de Vacinação (CMV), localizado no setor Pedro Ludovico, as aplicações de doses dos imunizantes contra Covid-19 continuam em crianças de cinco a 11 anos

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, irá manter os atendimentos de urgência em 18 unidades de saúde durante o feriado de Carnaval, na capital. No Centro Municipal de Vacinação (CMV), localizado no setor Pedro Ludovico, as aplicações de doses dos imunizantes contra Covid-19 continuam em crianças de cinco a 11 anos. O serviço de Atendi...