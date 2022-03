Cidades Vacina brasileira estará no braço em até 9 meses, diz ministro Em janeiro, começaram os testes de fase 1 em pacientes com o imunizante desenvolvido no Senai Cimatec, centro universitário em Salvador, em parceria com o MCTI e a farmacêutica americana HDT Bio Corp

Prestes a deixar o cargo para se candidatar a deputado federal, o ministro Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações) afirmou nesta terça-feira (1º) que a vacina RNA-MCTI-Cimatec-HDT, desenvolvida no Brasil, deve chegar a população em até nove meses. Em janeiro, começaram os testes de fase 1 em pacientes com o imunizante desenvolvido no Senai Cimatec, centro...