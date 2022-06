As Secretarias Municipais de Saúde de Goiânia e Aparecida ampliaram nesta segunda-feira (27) a campanha de vacinação contra a gripe para população a partir de 6 meses de idade. Até o momento, o imunizante estava disponível somente para os grupos prioritários.

Serão 71 salas de imunização em Goiânia, que irão funcionar das 8h às 17h. Já em Aparecida de Goiânia serão 39 postos fixos na cidade. A Secretaria Municipal solicita documento de identificação com foto e para crianças o cartão de vacinação.

A cobertura vacinal contra Influenza está em 41,5% em Goiânia. Desde o início da campanha, que aconteceu em 27 de março, foram aplicadas 220.147 doses do imunizante contra o vírus. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 90% da população va. Nessa nova fase da campanha, a única restrição é para crianças menores de seis meses de vida.

Segundo dados apresentados da SMS de Aparecida de Goiânia, foram aplicadas 71.530 doses da vacina contra a Influenza, o número indica que apenas 43% das pessoas pertencentes aos grupos prioritários da campanha foram imunizadas.

Do total de doses aplicadas, 12.866 foram em crianças de 6 meses a 5 anos; 31.660 em idosos; 14.241 em trabalhadores da saúde; 1.198 em gestantes; 789 em puérperas; 4.407 em pessoas com comorbidades e 617 em pessoas com deficiência permanente.

Além disso, 2.455 professores; 534 caminhoneiros; 276 profissionais das forças de segurança e salvamento; 255 funcionários do sistema prisional; 75 profissionais de transporte e 2.157 membros da população privada de liberdade foram imunizados.

Em Goiânia o horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 16h.

Em Aparecida de Goiânia, a central de imunização funciona de segunda a sábado, das 8 às 18h. A sala de vacinação da Maternidade Marlene Teixeira fica aberta de segunda a sexta, das 8 às 18h. Já as UBS´s funcionam de segunda a sexta, das 8 às 16h.

Leia também:

- Confira os locais de vacinação e testagem contra Covid em Goiânia e Aparecida

- Goiás tem 346 mil doses da vacina contra a Covid que vencem em 3 meses

Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia