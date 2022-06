Atendendo orientação do Ministério da Saúde (MS), a Secretaria Estadual de Saúde (SES) ampliou a campanha nacional de vacinação contra influenza (gripe) em todo o território goiano. Como vem ocorrendo desde 2015, a cobertura vacinal entre os grupos prioritários, cuja meta era de 90%, ficou abaixo do esperado nos dois meses da campanha, que começou no dia 4 de abril. Em Goiás, atingiu 52%, no caso da influenza, e 37% para sarampo, direcionada a crianças de 6 meses a menores de 5 anos.

A partir desta segunda-feira (27), todos os goianos, acima de seis meses de vida, podem procurar um dos quase 900 postos públicos para se imunizar, 71 deles em Goiânia. Também continua disponível a vacina contra sarampo. “Apesar dos alertas e de toda a campanha, não conseguimos alcançar a meta, o que é muito preocupante pelo risco de surgimento de novos casos”, afirma Flúvia Amorim, superintendente de Vigilância em Saúde da SES.

Em entrevista ao jornalista Jackson Abrão nesta segunda-feira (27), o titular da pasta da Saúde de Goiânia, Durval Pedroso atribuiu a baixa adesão vacinal à disseminação de notícias falsas (fake news) sobre os efeitos dos imunizantes. Para Flúvia Amorim, no caso do sarampo e da poliomielite, doenças que já tinham desaparecido do País, as pessoas podem ter a percepção de que elas não existem mais, o que não é verdade. “O vírus do sarampo voltou a circular”, alerta. Sarampo é uma doença grave que pode matar ou deixar sequelas.

Reunião na semana passada da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), instância máxima das decisões do Sistema Único de Saúde (SUS) em Goiás, acendeu o alerta para a baixa cobertura vacinal no estado, tanto contra influenza e sarampo, quanto para combater a Covid-19. No caso da influenza, em âmbito nacional, foram vacinadas somente 51% das pessoas que integram os grupos prioritários, como idosos, crianças abaixo de 5 anos, trabalhadores da saúde, professores, povos indígenas, puérperas e gestantes. Em Goiás, somente os indígenas chegaram a 119,9% de cobertura.

Até mesmo os idosos abandonaram a vacina em 2022, chegando a apenas 58,2% da meta esperada. Pesquisadores do Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Texas (EUA) acabam de publicar na revista Journal of Alzheimer’s Disease os resultados de um estudo que começou há dois anos, importante para o público acima de 65 anos. Segundo o estudo, aqueles que receberam ao menos uma dose de vacina contra a influenza, ao longo de quatro anos, têm uma probabilidade 40% menor de desenvolver Alzheimer.

O Ministério da Saúde distribuiu para estados e o Distrito Federal 80 milhões de doses de vacina contra influenza para imunizar a população brasileira. A mobilização inicial atingiu 53,5% de cobertura. Preocupada com o interesse reduzido, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), programou para esta terça-feira (28), a partir das 19h30, um webinar (videoconferência) com o tema “Consequências da gripe no idoso e a importância da vacinação”, com o médico João Toniolo, professor da disciplina de Geriatria da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (EPM/Unifesp).

Na reunião da CIB, a presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems) de Goiás, Verônica Savatin, pediu aos representantes dos municípios para que criem estratégias capazes de atrair os públicos alvos, como a busca ativa. Segundo Flúvia Amorim, Goiás recebeu doses de vacina para atender 100% dos grupos prioritários

Em Goiânia, a cobertura vacinal contra a gripe é ainda menor do que a registrada em nível estadual, ficando em pouco mais de 41%. As 71 salas de vacina da capital passaram a atender o público em geral nesta segunda-feira (27), além da Van itinerante que também conta com o imunizante. A SMS de Goiânia exige documento de identificação com foto e, no caso de crianças, o Cartão de Vacinação.

Desde o início da campanha foram aplicadas na capital 220.147 doses do imunizante contra o vírus da gripe, que protege contra a Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e a Influenza B, como ressalta o secretário Durval Pedroso. O titular da SMS explica ainda que a vacinação contra a gripe pode ser feita simultaneamente à da Covid-19.

Aparecida de Goiânia

Em Aparecida de Goiânia a vacinação contra a gripe está sendo realizada nos 39 postos de saúde do município. Renata Cordeiro, coordenadora de Imunização, lembra que todas as pessoas que se vacinaram contra a gripe no ano passado ou até mesmo em janeiro ou fevereiro de 2022, podem se vacinar agora porque o imunizante protege contra novas cepas”. No município, apenas 43% das pessoas dos grupos prioritários procuraram os postos para se vacinarem.