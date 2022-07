A vacina contra o vírus da Influenza, mais conhecida também como a vacina contra a gripe, agora será disponibilizada para toda a população a partir dos seis meses de idade em todo o estado de Goiás. A vacinação é o principal meio de prevenção contra o vírus causador da gripe que se dissemina com maior facilidade no mês de julho, pois é um período com baixas temperaturas e clima seco.

Especialistas explicam que no inverno, a baixa umidade do ar, as alterações bruscas de temperaturas e o aumento da poluição atmosférica são fatores preocupantes para quem sofre de doenças respiratórias. Além disso, nos dias frios, as pessoas costumam ficar mais tempo em locais fechados e com pouca ventilação, o que favorece a transmissão de vírus e desencadeamento de doenças.

Características da gripe

A gripe é caracterizada por febre associada a coriza, tosse, dores musculares e de cabeça. Em casos mais graves, pode levar a uma pneumonia.

Imunização

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), a baixa cobertura vacinal permite que todas as pessoas que ainda não se vacinaram, possam se imunizar na unidade de saúde mais próxima. A imunização é necessária, principalmente, para crianças, idosos e pessoas com comorbidades, considerados grupos de risco.

Campanha

A campanha contra a Influenza iniciou em 4 de abril para os grupos prioritários e no dia 25 de julho foi ampliada para todas as pessoas com seis meses ou mais de idade. A SES recebeu 2.474.400 doses da vacina, encaminhadas pelo Ministério da Saúde, das quais já aplicou 1.219.718 doses.

