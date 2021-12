Cidades Vacina para crianças apresenta diferenças Dose, intervalo e cor do frasco estão entre os pontos

Além do chororô e band-aid de algum personagem de desenho animado, a vacinação para crianças contra a Covid-19 tem diferenças técnicas, se comparada com a imunização que contempla adolescentes e adultos no Brasil.No último dia 16, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos. Estima-se que é de que ...