Cidades Vacinados com Coronavac podem precisar de 4ª dose contra ômicron, sugere estudo O pré-print descrevendo o estudo, ainda sem revisão por pares, foi publicado no último dia 29 de dezembro na plataforma medRxiv, e por isso merece cautela na análise dos resultados

Duas doses da vacina de vírus inativado Coronavac induzem a produção de anticorpos neutralizantes no organismo contra a forma original do coronavírus e outras variantes de preocupação (VOCs, na sigla em inglês) que surgiram, como a delta. Mas, quando a ômicron entra no jogo, vacinados com a Coronavac possuem uma capacidade muito reduzida, quase nula, de neutralização desta ...