O primeiro lote de vacinas pediátricas enfim chegou a Goiás na noite desta sexta-feira (14). Originalmente, a previsão era que o carregamento chegasse durante a madrugada, mas após uma série de adiamentos, foi recebida na Central Estadual de Rede de Frio, no Almoxarifado da Secretaria Estadual de Saúde (SES), por volta das 19h20.

De acordo com a SES, o atraso não afetará a distribuição das vacinas a partir deste domingo (15). As doses devem começar a ser aplicadas em todos os 246 municípios já na segunda-feira (17), em crianças de 5 a 11 anos de idade.



Calendário

Na quinta-feira (13), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), anunciou a chegada de 44.300 doses de vacina pediátrica na madrugada desta sexta-feira (14). Contudo, ainda na noite de quinta (13), a SES-GO informou que o envio havia sido adiado pelo Ministério da Saúde.

Já nesta sexta, em novo adiamento, foi informado que a previsão era que os imunizantes da Pfizer chegassem durante a manhã. Depois, houve novo adiamento para entre 16h e 17h, e um último, para as 18h.

De acordo com estimativa do IBGE, Goiás tem 726 mil crianças na faixa etária de 5 a 11 anos. Segundo a SES-GO, o estado irá seguir uma ordem decrescente de idade para vacinação, ao contrário do sugerido pelo Ministério da Saúde de vacinar por ordem de comorbidade.