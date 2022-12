O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para risco de chuvas intensas para essa semana em todo o estado de Goiás. A previsão é que chova até 50 mm por dia, desta segunda-feira (19) até sexta-feira (23), com ventos intensos (40-60 km/h). Apesar das fortes chuvas, a expectativa é de baixo risco de queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), a previsão na capital para esta segunda-feira (19) é de variação de nebulosidade, sol e pancadas de chuva. A temperatura máxima pode chegar a 29°C, com umidade do ar variando entre 55% e 95%.

O gerente do Cimehgo, André Amorim informou que a semana será de muita nebulosidade em todo o Estado. “A nebulosidade favorece a formação de áreas de instabilidade em várias regiões de Goiás, com isso teremos chuvas volumosas que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios”, explicou.

O Centro e o Leste Goiano serão mais afetados com chuvas intensas, podendo chegar até 100 mm/dia. Os municípios mais afetados serão Abadia de Goiás, Abadiânia, Acreúna e Adelândia.

