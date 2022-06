No segundo dia de julgamento dos acusados pela morte do radialista Valério Luiz, o advogado e filho da vítima, Valério Luiz Filho, que também faz parte da assistência de acusação, acredita que as testemunhas ouvidas até o momento corroboram com versão da acusação. “Conseguimos estabelecer a relação entre todos os acusados. Os elementos estão sendo conectados”, declarou.

O empresário Maurício Sampaio, apontado como mandante do crime, e outros quatro acusados foram a júri popular quase dez anos depois da morte do jornalista, em julho de 2012. No primeiro dia de julgamento foram ouvidas quatro testemunhas de acusação, entre elas, o delegado Hellynton Carlos de Carvalho, que liderou as investigações sobre a morte de Valério.

A previsão é que o julgamento dure até quarta-feira (15). Além de Sampaio, são réus: o sargento reformado da PM Ademá Figueredo, apontado como o autor dos disparos; o empresário Urbano Malta, acusado de contratar o policial militar; o sargento da PM Djalma Gomes da Silva, que teria ajudado a planejar o crime e Marcus Vinícius Pereira Xavier, que também teria ajudado a planejar o homicídio. Este último está em Portugal, e participa do júri de forma on-line.

Valério Luiz de Oliveira, na época com 49 anos, foi morto quando saía da emissora de rádio em que trabalhava, no dia 5 de julho de 2012, no Setor Serrinha, em Goiânia. A motivação do crime seriam as críticas feitas pelo radialista contra a direção do Atlético Futebol Clube, da qual Sampaio fazia parte.

Notícia em atualização.