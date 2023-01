Segundo o último boletim médico divulgado pelo Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia, na manhã desta terça-feira (17), as gêmeas Valentina e Heloá Prado, de 3 anos, seguem se recuperando sem intercorrências, após a cirurgia de separação de corpos a que foram submetidas no dia 11 deste mês. Elas permanecem internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Heloá já respira espontaneamente, não apresenta febre, e segue fazendo tratamento com antibióticos. Já Valentina permanece entubada depois que seu quadro de saúde se agravou no último domingo (15).

O médico que conduziu a cirurgia de separação, Zacharias Calil, havia informado que o pulmão esquerdo da Valentina chegou a parar de funcionar depois que uma "rolha de muco" se desprendeu e chegou aos brônquios. A situação foi controlada, e ela já está em fase de retirada da sedação.

Relembre o caso

As crianças nasceram unidas por parte do tórax, abdômen, bacia, fígado, intestinos delgado e grosso e genitálias e eram acompanhadas pela equipe médica desde o primeiro ano de vida. Elas passaram pela última cirurgia em março de 2022, quando foi colocado expansores de pele, para que fosse possível realizar a separação.

Valentina e Heloá são naturais de Guararema, cidade do interior de São Paulo e estão em tratamento em Goiânia há dois anos. Após o início do acompanhamento médico feito por Zacharias Calil, os pais das crianças decidiram se mudar para Morrinhos, na região Sul de Goiás, para facilitar o deslocamento até o Hecad.

Leia também:

Siamesas separadas seguem internadas na UTI, diz boletim

Ação rápida de médicos levou à recuperação de siamesa separada após pulmão parar de funcionar

Gêmeas siamesas passam por cirurgia de separação, e mãe diz que está com o “coração apertado”