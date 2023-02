O Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) divulgou, na tarde deste sábado (25), o estado de saúde das siamesas que foram separadas. De acordo com a unidade, Valentina apresentou melhora nos sintomas de infecção, e Heloá teve evolução neurológica.

“Heloá está aceitando bem a dieta oral, segue sem acesso. Apresentou melhora dos sintomas da gastroenterite, sem vômitos ou diarreia no período”, informou o boletim.

Já Valentina, segundo a unidade hospitalar, apresentou uma melhora progressiva do padrão neurológico, mantendo sem escapes convulsivos. “Está aceitando completamente a dieta por via oral, mesmo após retirada de sonda nasoentérica, com boa aceitação também das medicações via oral”, completou.

As pacientes Heloá e Valentina, seguem internadas na Unidade de Enfermaria Pediátrica do Hecad.

Relembre

Naturais de Guararema, cidade do interior de São Paulo, Heloá e Valentina nasceram unidas pelo osso da bacia, parte do tórax, abdômen, fígado, intestinos delgado e grosso e genitálias. Elas fazem acompanhamento com a equipe médica desde o primeiro ano de vida e já passaram por outra cirurgia em março de 2022, quando foi colocado expansores de pele, para que fosse possível realizar a separação.

Mais de 10 horas de cirurgia

Os corpos das gêmeas siamesas Valentina e Heloá Prado, de três anos, foram separados às 19h38 do dia 11 de janeiro deste ano. A cirurgia que durou 11 horas foi realizada pelo cirurgião pediátrico Zacharias Calil, no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia. Após a separação, as meninas iniciaram os procedimentos de reconstrução que envolvem outras especialidades, que terminou às 00h12 do mesmo dia.

Ao final dos procedimentos de separação, Calil disse que a próxima etapa era difícil e não tinha hora certa para terminar. “Entrarão vários outros especialistas da ortopedia, cirurgia plástica, urologia e nós da cirurgia pediátrica”, afirmou o cirurgião. A partir desse momento, os médicos se dividiram em duas equipes, uma para cada paciente.

Valentina foi a primeira a concluir todas as cirurgias, de acordo com a assessoria de Calil. A menina saiu do centro cirúgico às 23h07 e foi levada para a UTI. Já a irmãzinha, saiu às 00h12.