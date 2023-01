O último boletim do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) informou que Valentina teve uma piora na noite deste domingo (15). Conforme o hospital, ela teve piora de ventilação mecânica e respira com a ajuda de aparelhos. Valentina também teve febre, instabilidade hemodinâmica e precisou de um aumento de medicação para controlar a pressão arterial.

A criança precisou passar por uma drenagem torácica e broncoscopia de urgência. Depois desses procedimentos, o Hecad informou que houve melhora da capacidade respiratória e a paciente ficou estável, mas em estado gravíssimo.

Ainda segundo o hospital, a gêmea Heloá segue grave, mas estável, em desmame da sedação para despertar. Ela também respira com suporte de aparelhos, recebendo medicamentos para manter a pressão arterial. O boletim informa que a ferida operatória de Heloá está em bom aspecto, e nela são aplicados curativos e laser, diariamente.

Relembre

Naturais de Guararema, cidade do interior de São Paulo, Heloá e Valentina nasceram unidas pelo osso da bacia, parte do tórax, abdômen, fígado, intestinos delgado e grosso e genitálias. Elas fazem acompanhamento com a equipe médica desde o primeiro ano de vida e já passaram por outra cirurgia em março de 2022, quando foi colocado expansores de pele, para que fosse possível realizar a separação. As gêmeas foram operadas pelo cirurgião Zacharias Calil na manhã de quinta-feira (12).

Confira a nota do hospital, na íntegra:

Heloá segue grave, estável, em desmame da sedação para despertar, respirando com suporte de aparelhos, recebendo medicamentos para manter a pressão arterial. Ferida operatória em bom aspecto, com realização de curativo e laser diariamente.

Valentina teve piora clínica nas últimas horas, com piora da ventilação mecânica e necessidade de drenagem torácica bilateralmente, respirando com ajuda de aparelhos, evoluiu com febre, instabilidade hemodinâmica e aumento de medicamentos para melhor controle da pressão arterial. Realizada broncoscopia de urgência, com melhora da capacidade respiratória. No momento gravíssima, porém estável após procedimento.