A pequena Valentina, a gêmea siamesa que foi separada da irmã, Heloá, na última quinta-feira (12) depois de 15 horas de cirurgia, em Goiânia, apresentou uma melhora de domingo (15) para esta segunda-feira (16). De acordo com o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), onde as duas estão internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Valentina chegou a ter uma piora clínica ontem, mas foi atendida prontamente pela equipe médica, que fez a retirada de secreção constatada em exames.

Tanto Valentina quanto Heloá seguem em estado grave no Hecad, devido à complexidade do cirurgia a qual foram submetidas. Segundo boletim do Hecad desta segunda-feira (16), "Heloá segue grave, estável, em desmame da sedação para despertar, respirando por suporte ventilatório mecânico". Ela mantém uso de medicamentos para controle da pressão arterial e chegou a ter febre nas últimas 12 horas.

Já Valentina teve uma piora clínica importante ontem "relacionada à parte pulmonar, sendo realizado na unidade todo suporte necessário para reverter". De acordo com o hospital, a equipe rapidamente fez exames e procedimentos de forma imediata, como ecocardiograma, tomografia de tórax e broncoscopia.

"Após exames, constatado secreção espessa provocando obstrução pulmonar grave, sendo realizada retirada da mesma e observado melhora do padrão pulmonar". Nesta segunda, Valentina está mais estável, de acordo com o boletim, reduzindo ventilação mecânica. Tanto ela quanto a irmã estão recebendo dieta parenteral e antibióticos.

Na sexta-feira (13), o médico havia explicado que, em casos de siameses, a criança com menor estatura mantém o funcionamento do organismo da irmã maior, como é o caso da Heloá, que apresenta um estado melhor.

“A irmã maior funciona como se fosse um gêmeo parasita roubando nutrientes da outra. E a irmã menor muitas vezes se alimenta muito mais que a maior, mesmo assim a maior pega os nutrientes dela e por isso a Heloá está melhor clinicamente que a Valentina”, disse.

Relembre

Naturais de Guararema, cidade do interior de São Paulo, Heloá e Valentina nasceram unidas pelo osso da bacia, parte do tórax, abdômen, fígado, intestinos delgado e grosso e genitálias.

Elas fazem acompanhamento com a equipe médica desde o primeiro ano de vida e já passaram por outra cirurgia em março de 2022, quando foi colocado expansores de pele, para que fosse possível realizar a separação. As gêmeas foram operadas pelo cirurgião Zacharias Calil na manhã de quinta-feira (12).