Atualizada às 11h21.

Uma van que transportava a banda do cantor Gusttavo Lima capotou, na manhã desta segunda-feira (20), em um trecho da BR-230, em Soledade próximo ao acesso de Olivedos, na Paraíba. A assessoria do sertanejo confirmou o acidente. Gusttavo realizou um show na noite deste domingo (19) em São Bento, na Paraíba.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) da Paraíba informou que a colisão frontal entre a van e um Fiat Uno aconteceu no quilômetro 206 por volta das 7h46. De acordo com a corporação, quatro ocupantes da van e o motorista do carro de passeio ficaram feridos, todos com ferimentos leves. Eles foram socorridos e encaminhados para um hospital de Soledade.

Ainda de acordo com a PRF, a van, contratada pela banda, aguarda um reboque particular e o carro de passeio foi recolhido ao pátio da corporação.