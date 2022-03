Cidades Van da VacinAção estará no Mercado da Vila Nova, em Goiânia, nesta segunda-feira (7) Podem se imunizar das 8 às 17 horas, sem agendamento, pessoas com idade a partir de 12 anos

Equipes itinerantes de vacinação, da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, abrem a semana no Mercado da Vila Nova. Nesta segunda-feira (7), das 8 às 17 horas, a van da VacinAção estará no local atendendo o público interessado, acima de 12 anos. Não é necessário fazer o agendamento. Para receber as doses, é preciso apresentar documento com foto, CPF e comprovantes d...