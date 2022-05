A partir desta sexta-feira (27), a van da Vacinação passa a funcionar de forma itinerante. Até esta quinta-feira (26) as equipes atenderão no Clube da Caixa, localizado na Avenida T-1, no Setor Bueno. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os profissionais que atuam no local passam a reforçar as ações de buscas ativas de pessoas aptas a se vacinar, que ainda não completaram o esquema vacinal para Covid-19 e Influenza.

A medida foi tomada em função da baixa procura por imunização no clube, e da necessidade de entregar o imóvel aos responsáveis. Equipes serão enviadas para praças, parques, feiras, centros comerciais, igrejas, eventos, terminais, e atenderão em abrigos de idosos.

Atualmente, Goiânia conta com 71 salas disponíveis à população, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 17h, além das estratégias específicas de vacinação aos sábados.

Balanço da vacinação em Goiânia

Até o momento, 1.220.709 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em Goiânia, referentes à primeira dose, o que equivale a 85,1% da população acima de 5 anos. Quanto à segunda ou dose única, foram aplicadas 1.138.404 doses, equivalente a 79,41% da população acima de 5 anos, além de 652.141 doses de reforço.

De acordo com a SMS, 130.578 pessoas estão em atraso para a segunda dose, e 556.373 para o reforço.

