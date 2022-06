Van da Prefeitura de Goiânia do projeto VacinAção atenderá regiões Oeste, Sul, Leste, Sudoeste e Norte da capital, entre segunda (6) a sexta-feira (10). O veículo ficará estacionado em pontos estratégicos da cidade entre 8h e 16h. Para se vacinar, basta comparecer ao local com documento pessoal e comprovante de endereço.

O projeto busca vacinar quem ainda não completou seu esquema vacinal contra Covid-19 e Influenza, posicionando a van em locais estratégicos que reúnam o maior número de pessoas possíveis. Normalmente, o veículo é estacionado em praças, parques, feiras, centros comerciais, escolas, igrejas e terminais de ônibus, dentre outros locais.

Para receber a vacina contra Covid-19, é preciso ser maior de 12 anos e ter completado quatro meses da segunda dose para receber a primeira ou segunda dose de reforço. Já a vacina contra Influenza é destinada a idosos, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, professores, indígenas, agentes das Forças Armadas, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo. Além desses, também alcança jovens e adolescentes de 12 a 21 anos de idade, sob medidas socioeducativas, comorbidades ou deficiência permanente.

Os trabalhadores das áreas citadas devem apresentar documento que comprove a atividade, como contracheque ou crachá. As gestantes devem apresentar ultrassonografia ou exame Beta HCG. Já os imunossuprimidos precisam apresentar qualquer comprovante, como receita ou relatório médico.

Confira os locais da van da VacinAção

Segunda-feira (06/06)

Local: Praça das Mães

Endereço: Avenida República do Líbano, esquina com a Avenida Anhanguera, s/n, Setor Oeste

Terça-feira (07/06)

Local: Goiânia Shopping

Endereço: Avenida T-10, 1.300, Setor Bueno

Quarta-feira (08/06)

Local: Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego)

Endereço: Avenida Emival Bueno esquina com a Avenida Olinda, Qd. G Lt. 1, Parque Lozandes

Quinta-feira (09/06)

Local: Evento Saúde e Bem-Estar – Paço Municipal

Endereço: Avenida do Cerrado, 999, Parque Lozandes

Sexta-feira (10/06)

Local: Escola Municipal Maria Helena Bretas

Endereço: Rua Marajó, s/n, Setor Urias Magalhães

