Cidades Van estacionada pega fogo, desce rua e bate em portão de casa em Goiânia; vídeo Caso aconteceu no Setor Aeroporto durante a madrugada

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que uma van estacionada em uma rua do Setor Aeroporto pegou fogo, desceu a rua e bateu no portão de uma casa. O veículo não tinha ninguém na direção e nenhum problema mecânico, segundo o dono. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h. Chegando no local, o proprietário informou que estacionou a van ...