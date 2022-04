Atualizada às 16h28 de 07/04/2022

A unidade temporária do Vapt Vupt na Avenida Mauá, em Porangatu, no Norte de Goiás, pegou fogo na tarde desta quinta-feira (7). A Secretaria de Estado de Administração (Sead) informou que, apesar do susto, não houve feridos e que os atendimentos foram suspensos.

Informações preliminares dão conta que as chamas surgiram após um estouro no medidor de energia elétrica, que fica na parte externa da unidade. Uma grande quantidade de fumaça foi gerada, o que assustou as pessoas que estavam próximas. O fogo foi combatido por seguranças e pessoas que passavam pelo Vapt Vupt naquele momento.

Por conta do incêndio o local ficou sem energia. A previsão é de que os serviços sejam retomados na próxima segunda-feira (11). ""Engenheiros e eletricistas estão no local para realizar os reparos necessários para que a energia seja restabelecida", disse a Sead.

A unidade oficial do Vapt Vupt de Porangatu está em processo de reforma e o prédio atual abriga os atendimentos temporariamente.

Confira a nota na íntegra da Sead:

Sobre a suspensão dos atendimentos no prédio onde temporariamente estão sendo prestados alguns serviços da unidade do Vapt Vupt de Porangatu, a Secretaria de Estado de Administração esclarece:

