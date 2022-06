No dia 7 de maio de 2022, a Organização Mundial da Saúde foi notificada sobre um caso confirmado de Monkeypoxey, conhecida como varíola dos macacos, no Reino Unido. O primeiro caso havia sido importado da Nigéria, mas uma semana depois, outros quatro casos foram confirmados no país, sem vínculo epidemiológico com o primeiro. No dia 20 de maio, 11 países já havia notificado casos. Agora, menos de dois meses depois da primeira confirmação já são mais de 4,2 mil casos em 48 países.

No Brasil já são 21 confirmações segundo o último boletim do Ministério da Saúde (MS) divulgado nesta quarta-feira (29). Em Goiás há três casos suspeitos sendo monitorados, mas ainda sem confirmação. Mas o que se sabe até agora sobre a doença?

Este tipo de varíola é transmitida pelo vírus monkeypox. É considerada uma zoonose viral, que significa dizer que o vírus é transmitido aos seres humanos a partir de animais. Os sintomas são similares ao de pacientes com varíola – doença que foi erradicada do Brasil há 50 anos – mas clinicamente este é menos grave.

Descoberta inicial em 1958

A descoberta inicial do vírus aconteceu em um laboratório da Dinamarca, em 1958 e o primeiro caso em humanos foi identificado em uma criança na República Democrática do Congo em 1970. Atualmente, segundo a Organização Mundial da Saúde, a maioria dos animais suscetíveis a esse tipo varíola são roedores, como ratos e cão-da-pradaria. No geral, o período de incubação da varíola dos macacos é de seis a seis a 13 dias, mas pode variar de cinco a 21 dias segundo a OMS.

Taxa de mortalidade

De acordo com o Instituto Butantan existem dois tipos de vírus da varíola dos macacos: o da África Ocidental e o da Bacia do Congo (África Central). Para o primeiro, da África Ocidental a taxa de mortalidade é de 1%, enquanto para o vírus da Bacia do Congo pode chegar a 10%. Em ambos os locais, a doença é considerada endêmica, o que significa dizer que ocorre de forma recorrente em uma região, mas sem aumento significativo do número de casos.

O que aconteceu nos últimos meses foi o surgimento de relatos em diversos países não endêmicos, especialmente na Europa.

Sintomas

Febre, dor de cabeça, cansaço e dores musculares podem ser alguns dos primeiros sintomas da varíola dos macacos. Dessa forma, há possibilidade de confundir a doença com uma gripe ou um resfriado, por exemplo.

As erupções na pele passam por diferentes tipos de estágios e podem, inicialmente, se parecer com varicela, ou sífilis, antes de formar uma crosta. No início, podem ser manchas vermelhas e sem volume. Depois, ganham volume e formam bolhas. Por fim, criam cascas.

As áreas vermelhas são chamadas de máculas. Quando ganham volume, são chamadas de pápulas. Depois que as bolhas surgem podem ter um fluido esbranquiçado parecido com pus e é depois dessa fase, que se forma a crosta.

Onde buscar atendimento?

Em Goiás não há definido um local específico para atendimentos de casos suspeitos. Dessa forma, a orientação atual é buscar a unidade de saúde mais próxima da sua casa. O tratamento indicado pelos órgãos nacionais e internacionais de saúde são baseados em suporte para aliviar sintomas, tratar complicações e prevenir sequelas.

Existe vacina?

A vacinação contra a varíola humana terminou em 1980, quando a doença foi considerada erradicada no mundo e por esse motivo não estão mais disponíveis no mercado. Segundo a OMS, foi demonstrado que a vacinação contra a varíola ajuda a prevenir ou atenuar a doença pela varíola do macaco, com uma eficácia de 85%. “As pessoas vacinadas contra a varíola humana no passado, demonstraram ter alguma proteção contra a varíola do macaco”.

Existe uma vacina que foi desenvolvida especificamente para a varíola do macaco (MVA-BN), também conhecida como Imvamune, Imvanex ou Jynneos. Aprovada em 2019, ainda não está amplamente disponível. A OMS afirma, entretanto, que está em contato com o fabricante para melhorar o acesso a esta vacina. Não existe, entretanto, recomendação atual para vacinação universal.

Linha do tempo em 2022

7 de maio – Confirmado 1º caso em país não endêmico – Reino Unido

16 de maio – Divulgação do relatório do Reino Unido com aumento de número de casos no país

19 de maio – Ministério da Saúde divulgou comunicado de risco sobre Monkeypox

20 de maio – A OMS emitiu alerta sobre casos da doença em países não endêmicos

23 de maio – Ministério da Saúde abriu sala de situação para monitoramento dos casos de Monkeypox no Brasil e no mundo

