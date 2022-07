Cidades Varrição perde 54% dos garis em 10 anos em Goiânia Entre 2013 e este ano, número de trabalhadores da Comurg que atuam nas vias da capital caiu de 2.732 para 1.239. Frequência da limpeza das vias menores sofre redução

Ao longo dos últimos anos, as ruas de Goiânia têm recebido cada vez menos a visita de trabalhadores da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). Isso porque, nos últimos dez anos, os funcionários que atuam no serviço de varrição e capina estão em menor número. Enquanto que em 2013 a cidade, com então 625 bairros asfaltados, tinha suas ruas sendo varridas com 2.732 servi...