Cidades Vazão do Rio Meia Ponte se aproxima do nível crítico em Goiânia Previsão de chuvas na capital é apenas para meados de outubro

A vazão do Rio Meia Ponte alcançou 5,5 mil litros por segundo, chegando bem próximo do nível crítico 1. O Meia Ponte é a principal fonte de abastecimento de água da capital e Região Metropolitana. Para o presidente do Comitê da Bacia do Rio Meia Ponte, Fábio Camargo, é uma questão de dias para que isso ocorra. “No nível crítico 1 a gente intensifica a fiscalização e a pr...