O carro que invadiu um restaurante no Jardim Goiás, em Goiânia, foi retirado do local pelo guincho da Polícia Militar. As informações são da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT). A remoção foi feita na tarde dessa terça-feira (19).

Segundo a DICT, o trânsito no local do acidente já foi normalizado após retirada do carro que entrou no restaurante. A motorista perdeu o controle do veículo no início dessa tarde. O veículo foi levado para o Instituto de Criminalística e vai passar por uma perícia.

O acidente

Um carro invadiu o restaurante Empório Saccaria, no Jardim Goiás, em Goiânia, durante o horário de almoço desta terça-feira (19). Logo após o ocorrido, com informações preliminares, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) relatou que quatro pessoas ficaram feridas e precisaram ser levadas para hospitais da capital. Contudo, pouco tempo depois os bombeiros atualizaram as informações. O número de feridos subiu para 10, sendo que duas pessoas foram atendidas em estado grave.

Uma vítima foi encaminhada para o Hospital de Urgências de Goiás (Hugo) e outras três foram socorridas e levadas para o Hospital Santa Helena, no Setor Sul. Clientes informaram que a motorista, de 64 anos, teria passado mal e perdido o controle do veículo, um Ford Ecosport prata. Ela realizou o teste do bafômetro que deu resultado negativo para consumo de álcool.

