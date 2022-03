Cidades Veículo ‘voa’ sobre rodovia em Nerópolis deixando duas pessoas feridas As vítimas, um casal, foram levadas para hospitais pelo Corpo de Bombeiros

Um acidente na Avenida JK, Parque das Américas, em Nerópolis, na madrugada deste domingo (6) deixou duas pessoas feridas, próximo à GO-080, que cruza a cidade da região metropolitana de Goiânia. Uma picape “voou” sobre a via e bateu no muro de uma casa. As duas vítimas, um casal, foram levadas por uma equipe do Corpo de Bombeiros para o Hospital Sagrado Coraçã...