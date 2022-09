Cidades Veado-campeiro é resgatado no quintal de uma casa, em Anápolis Animal não apresentava ferimentos e ele foi devolvido à natureza

Um veado-campeiro foi resgatado no quintal de uma residência, em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, neste sábado (17). O Corpo de Bombeiros foi acionado depois que a dona da casa ouviu um latido repentino do seu cachorro e encontrou o animal preso na cerca. A ocorrência foi registrada no bairro Alexandrina. Após o resgate, os bombeiros constataram que o vead...