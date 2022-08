Cidades Vegetação camufla sinalização nas ruas de Goiânia; motoristas multados podem recorrer Vias têm placas e semáforos com a visão obstruída. Situação pode provocar acidentes e induzir motorista a cometer infrações. Recurso é garantido a condutores

Ruas e avenidas estão com a sinalização obstruída por vegetação em Goiânia. Placas informativas de “Pare”, “Proibido parar e estacionar”, alerta de corredor exclusivo de ônibus, e ainda, semáforos têm a visualização dificultada. Há risco de acidentes e a prática de infrações. Na Avenida E, no Jardim Goiás, nas proximidades do Colégio Militar Hugo de Carvalho Ramos, o ...