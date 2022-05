Cidades Vegetação cresce mais e aumenta preocupação com fogo ao redor do Reservatório do João Leite Região recebeu maior volume de precipitação na última estação chuvosa o que favoreceu desenvolvimento das plantas. Agora, com estiagem, há receio de incêndios em maior carga orgânica

As chuvas mais abundantes nos primeiros meses deste ano permitiram um visível maior crescimento da vegetação dos parques estaduais Altamiro de Moura Pacheco (Peamp) e João Leite (PEJol), ambos no entorno do reservatório de abastecimento público, entre Goiânia e Teresópolis de Goiás. A aparente quantidade maior de massa orgânica faz com que incêndios no local possam p...