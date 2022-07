O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou no final da tarde desta sexta-feira (29), em Goiânia, de uma motociata com apoiadores, colegas de partido e influenciadores digitais. O evento começou na às 17h, no antigo aeroporto, e terminou às 18h, no Clube Jaó, onde acontece a convenção estadual do Partido Liberal. Confira a galeria de fotos e vídeos do evento:

Leia também:

- Vitor Hugo (PL) pode sair sem nome de vice depois de convenção

- Caiu o antipetismo entre quem votou em Bolsonaro em 2018, diz pesquisador