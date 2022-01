Em 2022, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia segue com o cronograma de vacinação contra a Covid-19. Nesta terça-feira (4), estão sendo vacinados com a primeira dose os adolescentes de 12 a 17 anos e a população geral a partir de 18 anos. Para quem precisa tomar a segunda dose, as vacinas Coronavac, Astrazeneca e Pfizer estão disponíveis de acordo com o intervalo de tempo de cada uma.

Já a dose de reforço é aplicada na população geral que tomou a segunda dose há quatro meses. A Janssen está disponível àqueles que tomaram a primeira dose até 4 de setembro. A quarta dose das vacinas Coronavac, Astrazeneca e Pfizer também já está sendo aplicada em pessoas imunossuprimidas acima de 18 anos com quatro meses de intervalo da terceira dose.

Ao todo, Goiânia conta com 65 postos de vacinação espalhados pela cidade. Não é necessário agendar, basta ir até o local com os documentos necessários, e estar atento ao horário de funcionamento da unidade de saúde, uma vez que algumas têm atendimento em apenas um período do dia. A dose de reforço da Janssen pode ser encontrada em 16 postos.