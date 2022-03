Nesta terça-feira (1º), Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está aplicando a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos, em Goiânia. No Centro Municipal de Vacinação (CMV) está sendo realizada a imunização de rotina em pessoas de qualquer idade. O atendimento acontece entre 8h e 18h.

É importante ressaltar que a vacinação retorna ao normal na quarta-feira (2). A aplicação do imunizante será realizada às 13h na van itinerante - que ficará estacionada no Atacadão Dia a Dia, na Avenida Horácio Costa, s/n, no Jardim Balneário Meia Ponte -, e às 14 horas nas salas de rotina da SMS.