Com o início da vacinação contra a Covid-19 em crianças, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia segue com a estratégia de aplicar o imunizante em 15 unidades de saúde do município, sem necessidade de agendamento. A aplicação da dose pediátrica será por faixa etária, iniciando por quem tem 11 anos e diminuído progressivamente. Nos mesmos locais, e nas demais salas de vacinação, são aplicadas a primeira dose em adolescentes de 12 a 17 anos e na população geral que ainda não tenha se vacinado.

Quem ainda não tomou a segunda dose das vacinas Coronavac, Astrazeneca e Pfizer pode procurar também uma unidade de saúde do município, assim como quem precisa tomar a dose de reforço (para quem tem quatro meses de intervalo desde a última). Já o reforço da Janssen (segunda dose) é aplicado em 16 postos da cidade.

O reforço com a quarta dose também já foi disponibilizado para as pessoas imunossuprimidas acima de 18 anos, que tenham tomado a terceira dose há mais de quatro meses.