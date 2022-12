Para realizar eventos de pequeno, médio e grande porte é necessário seguir procedimentos para conseguir a autorização das prefeituras. Para evitar que a população compareça em eventos irregulares e com risco de serem impedidos, Aparecida de Goiânia disponibiliza informações para o público. Em Goiânia, é possível verificar a situação do evento no corpo de bombeiros.

Para saber se um evento realizado em Aparecida de Goiânia é regular, basta entrar em contato com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) e informar o nome e o local do evento para que o órgão verifique as autorizações. O interessado pode mandar mensagem pelo WhatsApp (62) 9 8459-1661 ou ligar no número (62) 3238-7217.

“Dependendo da estrutura do evento, a gente tem que ter ciência e o final da análise é um documento de autorização com base nas exigências que foram cumpridas”, explicou o secretário da Semma, Cláudio Everson da Silva.

O comandante do Comando de Atividades Técnicas, tenente-coronel Michelssen de Faria, reforçou que todos os eventos necessitam do Certificado de Conformidade (CERCON), que atesta a segurança contra incêndio. O documento pode ser solicitado à organização da festa e verificado pelo próprio cidadão no site do Corpo de Bombeiros.

“Estando em um show ou evento temporário, a pessoa pode requerer uma cópia ou ver o documento e, nesse documento, tem um código que pode ser verificado", pontuou Michelssen de Faria.

Em Goiânia, no entanto, a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) informou que o público deve solicitar as autorizações diretamente com a organização do evento. O órgão não fornece esse tipo de informação para a população, mas, em caso de irregularidades, a denúncia pode ser feita pelo número 161 ou na Guarda Civil Metropolitana (GCM), 153.

Autorizações

O secretário da Semma explicou que cada tipo de evento requer uma relação de documentos para as autorizações e que a organização deve procurar a prefeitura para se informar sobre o que é necessário em cada situação. Para eventos de grande porte, é preciso apresentar:

Requerimento solicitando o licenciamento informado;

Taxa quitada referente ao requerimento;

Cópia do Alvará de Liberação do Corpo de Bombeiro;

Cópia do Contrato de Locação;

Cópia da Carteira de Identidade e CPF da pessoa requerente;

Comprovante de Endereço (água, luz ou telefone) do requerente.

Já em Goiânia, as autorizações não são concentradas em um único órgão. O g1 questionou a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh) e a Amma sobre quais os documentos necessários para obter as autorizações. No entanto, não houve retorno até a última atualização desta reportagem.