No penúltimo dia da Festa do Divino Pai Eterno, neste sábado (2), os fiéis caminharam pela Rodovia dos Romeiros. O repórter fotográfico do O POPULAR esteve no local para registrar alguns momentos. Confira a galeria de fotos que preparamos para nossos leitores.

Lembrando que, neste domingo (3), dia do encerramento dos dez dias festivos, a programação é iniciada com a Alvorada Festiva na Praça do Santuário Basílica, às 4h30. Às 5h, tem início a Procissão da Penitência, que sai da Igreja Matriz e segue para a praça do Santuário Basílica.

Na sequência é realizada a Santa Missa na Praça do Santuário Basílica e às 8h a Missa Solene da Festa na Praça do Santuário Basílica. À tarde, às 17h30, está programada a Procissão Luminosa e a Celebração de Encerramento. O percurso é iniciado na Igreja Matriz e vai até a praça do Santuário Basílica. A orientação é que os participantes levem velas.

