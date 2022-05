Cidades Veja galeria de fotos do frio em Goiás

Mesmo com a previsão da frente fria que chegaria a Goiás nesta semana, as baixas temperaturas registradas nos municípios goianos pegaram algumas pessoas desprevinidas. Em Goiânia, um homem foi flagrado usando uma capa para se proteger do frio de 10°C, na manhã desta quarta-feira. Em Campinas, um garoto usou seu agasalho para cobrir até a cabeça e, alí próximo, várias p...