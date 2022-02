As Escolas do Futuro do Estado de Goiás (EFGs) de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Santo Antônio do descoberto, estão com 750 vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação nas áreas de e-commerce, programação de computadores, marketing digital, empreendedorismo criativo, entre outros. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet no site das unidades até o dia 1° de março.

Os cursos são nas modalidades on-line e presencial, nas unidades Sarah Luísa Lemos Kubitscheck Oliveira, em Santo Antônio do Descoberto, Luiz Rassi, em Aparecida de Goiânia e José Luiz Bitencourt, em Goiânia. Para se inscrever, o interessado deve ter idade mínima de 16 anos e ensino fundamental completo.

Além disso, o processo seletivo prevê que 40% das vagas sejam destinadas a comunidade em geral e 60% para estudantes de escolas públicas, com renda familiar per capita de até um salário-mínimo e meio, em situação de vulnerabilidade social, e com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento.

O resultado da seleção está previsto para ser publicado no dia 4 de março, a partir das 18h. A transmissão será no canal do Centro de Educação Trabalho e Tecnologia (CETT/UFG), no YouTube. Caso o número de inscritos seja menor que o número de vagas ofertadas, todos serão automaticamente contemplados e aprovados na seleção, não havendo necessidade de sorteio ou publicação de resultado preliminar para recursos. As aulas devem começar no dia 14 de março. Confira a lista:

EFG - Sarah Kubitscheck – Santo Antônio do Descoberto

Total de vagas: 90

Competências Empreendedoras (presencial)

E-Commerce (presencial)

Empreendedorismo Criativo (online)

EFG Luiz Rassi – Aparecida de Goiânia

Total de vagas: 300

E-Commerce (presencial)

Planejamento e Criação de Novos Negócios (presencial)

Desenvolvedor Mobile (presencial)

Tecnologias e Inovação para Start-Ups (online)

Competências Empreendedoras (online)

Tratamento e Análise de Dados (online)

Desenvolvedor Web Front -End (online)

Criação de Conteúdo Digital (online)

EFG José Luiz Bittencourt - Goiânia

Total de vagas: 360

Planejamento e Criação de Novos Negócios (presencial)

E-commerce (presencial e online)

Desenvolvedor Mobile (presencial)

Tecnologias e Inovação para Start Ups (presencial)

Gestão do Negócio e Criação de Valor (presencial e online)

Programação de Computadores (presencial)

Marketing Digital (online)