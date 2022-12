Neste último final de semana do ano, a Prefeitura de Goiânia vai disponibilizar dois locais para testagem e vacinação contra a Covid-19. Dessa sexta-feira (30) à domingo (1º) a população pode procurar as unidades do Centro Municipal de Vacinação (CMV) e o Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária (Ciams) Urias Magalhães.

Quem quiser ser vacinado contra Covid-19 ou receber outros imunizantes de rotina pode procurar as unidades durante todo o fim de semana das 8h às 17h. Já a testagem para a Covid só acontece na sexta (30) e sábado (31) e volta na segunda-feira (2) das 8h às 16h. É preciso agendar o teste no site da prefeitura.

A Secretaria Municipal de Vacinação informou que a as doses para crianças de até 4 anos 11 meses e 29 dias, ainda não chegaram em Goiânia, portanto segue sem vacinar a faixa etária de 6 meses a 5 anos. A van da vacina não vai funcionar durante esses dias.

Vacinação

Sexta-feira, sábado e domingo (30, 31/12 e 01/01) – Covid-19, Influenza e rotina

Local: Centro Municipal de Vacinação (CMV): Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, s/n, Setor Pedro Ludovico

Horário: Das 08h às 17h

Local: Ciams Urias Magalhães – Rua Guajajara esquina com a Rua Carijós Madeiras, s/n, Setor Urias Magalhães

Horário: Das 08h às 17h

Testagem ampliada

Sexta-feira (30/12), das 08h às 16h

Centro-Campinas – Tenda

Local: Parque de Exposições Agropecuário (guarita do portão da rua 250)

Endereço: Rua 250, s/n, Setor Nova Vila

Oeste – Drive

Local: Escola Municipal Lions Clube Bandeirantes

Endereço: Praça da Bandeira, 200, Bairro Goiá sábado (31/12), das 08h às 16h

Noroeste - Tenda

Local: Parque Nova Esperança

Endereço: GO-070, s/n, Jardim Nova Esperança

Sul - Drive

Local: Jardim Botânico

Endereço: Avenida Botafogo, 2981, Setor Pedro Ludovico Teixeira