A Prefeitura de Goiânia disponibiliza 72 salas de imunização contra a Covid-19 nesta quarta-feira (30). A van da VacinAção da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ficará estacionada na Vibra Energia - Antiga Petrobras Distribuidora, situada na Avenida Bruxelas, quadra 250, Área 1, Jardim Novo Mundo, em Goiânia. O atendimento da van da VacinAção é destinado à pessoas com idade acima de 12 anos e o horário de funcionamento da unidade móvel é das 8h às 16h.

Testagem ampliada

A SMS também dá continuidade a testagem ampliada e disponibiliza diariamente o serviço, via agendamento, com link disponível no site da Prefeitura de Goiânia (Clique Aqui), em dois locais da cidade na modalidade tenda. Confira os locais:

- Distrito Oeste

Local: Sest/ Senat

Endereço: Avenida Castelo Branco, esquina com Rua Tuiuti, s/n, Setor São Francisco

- Distrito Norte

Local: Próximo à Escola Municipal Pedro Costa

Endereço: Rua Caiapônia, 240, Jardim Guanabara