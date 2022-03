A Prefeitura de Goiânia disponibilizará 72 salas de imunização contra a Covid-19 nesta quinta-feira (31). A van da VacinAção da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ficará estacionada próximo aos condomínios Vida Bela e Morumbi, localizada na Rodovia GO-070, Tenda da Polícia Rodoviária Estadual, em Goiânia.

O atendimento da van da VacinAção é destinado à pessoas com idade acima de 12 anos e o horário de funcionamento da unidade móvel é das 8h às 16h.

Testagem ampliada

A SMS também dá continuidade a testagem ampliada e disponibiliza diariamente o serviço, via agendamento, com link disponível no site da Prefeitura de Goiânia, em dois pontos da cidade na modalidade tenda.

Confira os locais:

- Distrito Sudoeste

Local: Praça da Juventude

Endereço: Avenida Hermes Pontes, s/n, Setor Novo Horizonte

- Distrito Campinas/Centro

Local: Cepal da Vila Abajá

Endereço: Avenida Marginal Sul, 371, Vila Abajá

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.

Leia também:

- Governo deve incorporar primeiro remédio contra Covid ao SUS

- Justiça decide que frigoríficos devem manter uso de máscaras