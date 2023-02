Os moradores de Goiânia têm neste sábado (4) e domingo (5) dois locais para se vacinarem contra a Covid-19, Influenza e imunizantes de rotina. Em Aparecida de Goiânia, a imunização está disponível somente no sábado (4), na Central de Imunização.

Na capital, as vacinas contra Covid-19, Influenza e de rotina estão disponíveis em duas unidades de saúde neste final de semana. Para a vacinação, é preciso apresentar o CPF, documento de identificação com foto e data e comprovante de endereço. O cartão de vacinação da primeira é necessário para for tomar a segunda dose.

Nesta semana, a prefeitura de Goiânia anunciou a retomada da vacinação em crianças. As doses da Pfizer Baby são destinadas para bebês e crianças com idade entre 06 meses a menores de 5 anos. Já a Pfizer Pediátrica para crianças de 5 a 11 anos. A vacinação acima de 12 anos também está normalizada para todas as doses. Confira o calendário de vacinação aqui.

Onde se vacinar no sábado (4) e domingo (5) para Covid-19, Influenza e rotina:



- Local: Centro Municipal de Vacinação (CMV): das 08h às 17h

Endereço: Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, sem número, Setor Pedro Ludovico

- Local: Ciams Urias Magalhães: das 08h às 17h

Endereço: Rua Guajajara esquina com a Rua Carijós Madeiras, sem número, Setor Urias Magalhães



Aparecida de Goiânia

Em Aparecida de Goiânia a vacinação, no final de semana, acontece somente no sábado, no Central de Imunização, das 8h às 13h. A prefeitura disponibiliza ainda 5.370 doses da Pfizer Baby, destinada às crianças de 6 meses a 2 anos, e 4.370 da Pfizer Pediátrica para crianças de 5 a 11 anos. Aparecida também recebeu remessa da vacina Pfizer para o público acima de 12 anos.

Para vacinar, é necessário apresentar documento de identidade ou certidão de nascimento e cartão SUS ou CPF. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados de algum responsável. Os intervalos recomendados para as doses de reforço são de, no mínimo, quatro meses.



Onde se vacinar no sábado (4):

- Local: Central de Imunização: das 8h às 13h

Endereço: Rua São Domingos, 100 - Centro

funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h.

