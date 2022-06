A Prefeitura de Aparecida de Goiânia segue testando a população para o diagnóstico da Covid-19. Ao todo, são 35 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que disponibilizam o teste sem o agendamento prévio. Já no drive-thru do Hospital Garavelo o exame oferecido é do tipo RT-PCR, sendo necessário agendamento por meio do aplicativo Saúde Aparecida.

Nas UBSs, o atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 16h. Qualquer morador que apresente sintomas de contaminação pelo SARS-CoV-2 ou que teve contato com caso confirmado de Covid-19, pode procurar o posto de saúde mais próximo e realizar o teste. No drive-thru do Hospital Garavelo, o atendimento também é de segunda à sexta.

Quando o diagnóstico é positivo para Covid-19, o paciente deve cumprir o isolamento social. Caso apresente sintomas, o mesmo deve procurar atendimento médico.

Mutirão

No último fim de semana, o município realizou um mutirão de testagem para o diagnóstico da Covid-19. Ao todo, foram aplicados 15 mil testes rápidos. A ação aconteceu após aumento na demanda por testes na cidade e na taxa de positividade.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, desde abril de 2020, já foram realizados mais de 502 mil testes de diagnósticos de Covid-19.

Confira a lista dos locais de testagem de covid em Aparecida de Goiânia

Drive-thru do Hospital Garavelo (mediante agendamento)

UBS Madre Germana

UBS Caraíba

UBS Papilon Park

UBS Santa Luzia

UBS Boa Esperança

UBS Pontal Sul I

UBS Pontal Sul II

UBS Parque Trindade

UBS Campos Elíseos

UBS Delfiori

UBS Rosa dos Ventos

UBS Jardim Florença

UBS Bandeirantes

UBS Porto das Pedras

UBS Nova Olinda

UBS Parque das Nações II

UBS Independência

UBS Alto Paraíso

UBS Jardim dos Ipês

UBS Cândido de Queiroz

UBS Mansões Paraíso

UBS Jardim Paraíso

UBS Santo André

UBS Cruzeiro do Sul

UBS Bairro Ilda

UBS Colina Azul

UBS Jardim Bela Vista

UBS Jardim dos Buritis

UBS Garavelo Park

UBS Buriti Sereno

UBS Tiradentes

UBS Independência Mansões

UBS Expansul

UBS Chácara São Pedro

Centro de Atendimento Ambulatorial

