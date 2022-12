Os feriados de Natal e Ano Novo vão alterar o horário de funcionamento de alguns serviços, órgãos e instituições, em Goiás. Shoppings funcionam em horários especiais. Já o Ceasa e a Região da 44 fecham nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro.

O POPULAR solicitou o horário de funcionamento de outras instituições, mas ainda não teve retorno. A matéria segue em atualização.

Confira o que abre e fecha na Região Metropolitana:

Shoppings

Aparecida Shopping

De 15/12 à 23/12: Lojas e Quiosques (das 10h às 22h) e alimentação e lazer (das 10h às 23h).

Aos domingos: Lojas e Quiosques (das 10h às 22h) e alimentação e lazer (das 12h às 23h).

24/12: Lojas e Quiosques (das 10h às 18h) e alimentação e lazer (das 10h às 18h).

25/12: Lojas e Quiosques (Fechado) e alimentação e lazer (das 11h às 22h).

De 26/12 à 30/12: Lojas e Quiosques (das 10h às 22h) e alimentação e lazer (das 10h às 23h).

Aos domingos: Lojas e Quiosques (das 10h às 22h) e alimentação e lazer (das 12h às 23h).

31/12: Lojas e Quiosques (das 10h às 16h) e alimentação e lazer (das 10h às 16h).

01/01/2023: Lojas e Quiosques (Fechado) e alimentação e lazer (das 11h às 22h).

Araguaia Shopping

6 e 17/12: Lojas (das 8h30 às 22h) e praça de alimentação (das 10 às 22h)

Dia 18/12 (domingo): Lojas (das 8h30 às 16h) e praça de alimentação (das 10 às 22h)

19 e 20/11: Lojas (das 8h30 às 20h30) e praça de alimentação (das 10 às 22h)

21 a 23/13: Lojas (das 8h30 às 22h) e praça de alimentação (das 10 às 22h)

24 e 31/12: Lojas (das 8h30 às 18h) e praça de alimentação (das 10 às 18h)

25/12 e 1/1: Lojas fechadas e praça de alimentação (das 10 às 22h)

Bougainville

De 15/12 à 23/12: Lojas e Quiosques (das 10h às 22h) e alimentação e lazer (das 10h às 22h).

Aos domingos: Lojas e Quiosques (das 12h às 20h) e alimentação e lazer (das 12h às 22h).

24/12: Lojas e Quiosques (das 10h às 18h) e alimentação e lazer (das 10h às 18h).

25/12: Lojas e Quiosques (Fechado) e alimentação e lazer (das 12h às 20h).

De 26/12 à 30/12: Lojas e Quiosques (das 10h às 22h) e alimentação e lazer (das 10h às 22h).

Aos domingos: Lojas e Quiosques (das 12h às 20h) e alimentação e lazer (das 12h às 22h).

31/12: Lojas e Quiosques (das 10h às 18h) e alimentação e lazer (das 10h às 18h).

01/01/2023: Lojas e Quiosques (Fechado) e alimentação e lazer (das 12h às 20h).

Buriti Shopping

De 15/12 à 23/12: Lojas e Quiosques (das 10h às 23h) e alimentação e lazer (das 10h às 23h).

Aos domingos: Lojas e Quiosques (das 10h às 22h) e alimentação e lazer (das 10h às 22h).

24/12: Lojas e Quiosques (das 10h às 18h) e alimentação e lazer (das 10h às 18h).

25/12: Lojas e Quiosques (Fechado) e alimentação e lazer (das 11h às 20h).

De 26/12 à 30/12: Lojas e Quiosques (das 10h às 22h) e alimentação e lazer (das 10h às 22h).

Aos domingos: Lojas e Quiosques (das 10h às 22h) e alimentação e lazer (das 10h às 22h).

31/12: Lojas e Quiosques (das 10h às 18h) e alimentação e lazer (das 10h às 18h).

01/01/2023: Lojas e Quiosques (Fechado) e alimentação e lazer (das 11h às 20h).

Goiânia Shopping

De 16 a 23/12: Lojas (das 10h às 23h) e alimentação e lazer (das 10h às 23h)

Aos domingos: Das 10h às 22h

Dias 24 e 31/12: abertura das 10h às 18h

Dias 25/12 e 1/1: Lojas fechadas e alimentação e lazer (10h às 22h30)

Shopping Flamboyant

De 16 a 23 de dezembro: Lojas, alimentação e lazer: 10h às 23h (no domingo, 18 de dezembro, será das 10h às 22h)

Dia 24/12: Lojas, alimentação e lazer (10h às 18h)

Dia 25/12: Lojas fechadas e praça de alimentação e lazer (12h às 22h)

Dia 31/12: Lojas, alimentação e lazer (10h às 18h)

Dia 1º de janeiro de 2023: Lojas fechadas e praça de alimentação e lazer (12h às 22h)

Passeio das Águas

De 15/12 à 23/12: Lojas e Quiosques (das 10h às 23h) e alimentação e lazer (das 10h às 23h).

24/12: Lojas e Quiosques (das 09h às 19h) e alimentação e lazer (das 09h às 19h).

25/12: Lojas e Quiosques (Fechado) e alimentação e lazer (das 12h às 22h).

De 26/12 à 30/12: Lojas e Quiosques (das 10h às 22h) e alimentação e lazer (das 10h às 22h).

31/12: Lojas e Quiosques (das 10h às 17h) e alimentação e lazer (das 10h às 17h).

01/01/2023: Lojas e Quiosques (Fechado) e alimentação e lazer (das 12h às 22h).

Shopping Cerrado

De 15/12 à 23/12: Lojas e Quiosques (das 10h às 22h) e alimentação e lazer (das 10h às 22h).

Aos domingos: Lojas e Quiosques (das 14h às 20h) e alimentação e lazer (das 11h às 22h).

24/12: Lojas e Quiosques (das 09h às 18h) e alimentação e lazer (das 09h às 18h).

25/12: Lojas e Quiosques (Fechado) e alimentação e lazer (das 11h às 22h).

De 26/12 à 30/12: Lojas e Quiosques (das 10h às 22h) e alimentação e lazer (das 10h às 22h).

Aos domingos: Lojas e Quiosques (das 14h às 20h) e alimentação e lazer (das 11h às 22h).

31/12: Lojas e Quiosques (das 09h às 18h) e alimentação e lazer (das 09h às 18h).

01/01/2023: Lojas e Quiosques (Fechado) e alimentação e lazer (das 11h às 22h).

Shopping Mega Moda

Até 23/12 : Das 7h às 19h

Dia 24: de 8h às 14h

De 25: fechado

de 26 a 30/12: Das 7h às 19h

Dia 31: 08 às 14h

Dia 01: Fechado

Ceasa

As Centrais de Abastecimento (Ceasa) de Goiânia funcionarão normalmente das 4h às 14h nos dias 24 e 31 de dezembro. Já nos feriados de 25 de Dezembro e 1º de Janeiro, estará fechado.

Comurg

O órgão vai manter o funcionamento das operações essenciais de limpeza com a quantidade de funcionários reduzidos. Os atendimentos para casos de queda de árvores e recolhimento de animais mortos também não sofrerão interrupção. A população pode solicitar os serviços pela Central de Atendimento (62) 35248500 e (62) 35248555, pelo aplicativo Prefeitura 24 horas ou pelo WhatsApp da Comurg (62) 98596-8555.

Detran

O Detran-GO permanecerá aberto em Goiânia e no interior dos dias 16 a 22 e 26 a 29 de dezembro, com o horário de funcionamento das 7h às 17h. Já nos dias 23, 24 e 25 de dezembro estará fechada e nos dias 30, 31 de dezembro e 1º de janeiro também.

Enel

A Enel informou que as lojas de atendimento presencial não abrirão no Natal e Ano Novo, pois os feriados serão no sábado e domingo, dia em que não há expediente. Para checar todos os endereços e horários de atendimento disponíveis em Goiás, basta acessar o site da companhia.

Região da 44

Neste fim de ano, as galerias e shoppings da região estarão funcionando em horários especiais: às segundas e terças-feiras, o funcionamento é das 8h às 17h, e de quarta-feira a sábado, das 7h às 18h. Nos feriados de 25 de Dezembro e 1º de Janeiro, os estabelecimentos estarão fechados.

Saneago

As equipes da Saneago manterão os trabalhos operacionais para o funcionamento dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como para atendimento das demandas de serviços de manutenção.

O atendimento ao cliente para informar vazamentos, consultar faturas, entre outros, será garantido, com suporte 24 horas. Os interessados devem procurar os seguintes canais: Central 0800 645 0115, WhatsApp (62) 3269-9115 ou chat on-line pelo site www.saneago.com.br.

Supermercados

Segundo a Associação Goiana de Supermercados (Agos), os supermercados nos dias 24 e 31 de dezembro deverão funcionar normalmente. Já no Natal e Ano Novo funcionarão até as 13h, conforme Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).



