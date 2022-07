Cidades Veja o que se sabe sobre a morte da médica Jayda Bueno, em Pirenópolis Polícia Civil investiga se causa da morte foi acidental ou intencional

Sorrisos, viagens em família, paixão por animais e momentos com amigos, são algumas das coisas compartilhadas por Jayda Bento de Souza, de 26 anos, nas redes sociais. Registros muito diferentes do que os seus colegas de trabalho encontraram na noite do último sábado (25), quando a médica foi achada morta no banheiro do Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime (HEELJ), e...