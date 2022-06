A Prefeitura de Goiânia disponibiliza 12 mil testes de Covid-19 neste final de semana para a população. Serão 6 mil testes neste sábado (4) e 6 mil no domingo. A testagem acontece por agendamento em tendas, e por demanda espontânea no drive-thru.

O exame é gratuito e o resultado é entregue em 20 minutos, ainda no local, nas tendas. No caso do drive-thru, o diagnóstico sai em até 40 minutos pelo site do laboratório responsável pela testagem.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) destacou que, a partir da próxima segunda-feira (6), passa a disponibilizar seis locais de testagem, sendo quatro tendas e dois drives. O agendamento por ser feito pelo site da prefeitura.

Conforme dados da pasta, Goiânia tem 326.588 casos confirmados de Covid-19 e 7.588 óbitos pela doença.

Veja abaixo os locais de testagem neste sábado e domingo:

Sábado (04/06)

Distrito Oeste – Tenda

Local: Em frente à Escola Municipal Waterloo Prudente

Endereço: Avenida Felipe Camarão, 777, Bairro Goiá

Distrito Noroeste – Tenda

Local: Praça da Feira do Morada do Sol

Endereço: Avenida Mangalô esquina com a Rua Aurora, s/n, Setor Morada do Sol

Distrito Norte – Tenda

Local: Próximo à Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros

Endereço: Rua Caiapônia, 240, Jardim Guanabara

Distrito Campinas/Centro – Drive-thru

Local: Estacionamento do Parque Mutirama

Endereço: Avenida Contorno, s/n, Setor Central

Domingo (05/06)

Distrito Sudoeste – Tenda

Local: Praça do Comerciário – em frente ao Sesc Faiçalville

Endereço: Avenida Ipanema, s/n, Setor Faiçalville

Distrito Leste – Tenda

Local: Praça da Juventude do Jardim das Aroeiras

Endereço: Rua JDA-8, 2.146, Jardim das Aroeiras

Distrito Sul – Tenda

Local: Cepal do Setor Sul

Endereço: Rua 115, s/n, Setor Sul

Distrito Campinas/Centro – Drive-thru

Local: Estacionamento do Parque Mutirama

Endereço: Avenida Contorno, s/n, Setor Central