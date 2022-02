Nesta quinta-feira (17), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibilizou imunizantes pediátricos da Pfizer – para crianças a partir de cinco anos de idade - e da Coronavac, em 13 postos espalhados pela cidade [confira aqui os locais]. É importante lembrar que a Coronavac está liberada para crianças a partir de 6 anos e para os adolescentes, nas salas de vacinação de rotina do município.

Quem ainda não tomou a segunda dose das vacinas Coronavac, Astrazeneca e Pfizer pode procurar também uma unidade de saúde do município, assim como quem precisa tomar a dose de reforço (para quem tem quatro meses de intervalo desde a última) [confira aqui os locais].

Já o reforço da Janssen (segunda dose) é aplicado em 8 postos da cidade [confira aqui os locais]. O reforço com a quarta dose também já foi disponibilizado para as pessoas imunossuprimidas acima de 18 anos que tenham recebido a terceira dose até o dia 17 de outubro de 2021.

A van da vacinação, por sua vez, está no estacionamento do Mercado Central, localizado na Rua 3, no Setor Central. A imunização itinerante segue atendendo a população durante a semana em vários pontos da capital [confira aqui os locais].