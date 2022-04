Mesmo durante feriado prolongado da Semana Santa, de quinta-feira (14) a domingo (17), a vacinação contra a Covid-19 e Influenza, testagem ampliada, e atendimento 24 horas em 16 unidades de urgência e emergência funcionarão normalmente.

Conforme estratégia programada pela SMS, a vacinação será mantida pela unidade móvel da VacinAção, que realiza busca ativa das pessoas aptas a receber os imunizantes disponíveis para Covid-19 e Influenza, além das unidades fixas no Centro Municipal de Vacinação (CMV), localizado no Setor Pedro Ludovico, e o Ciams Urias Magalhães, localizado no Setor Urias Magalhães.

Podem procurar o serviço todas as pessoas do público infantil e adulto que ainda têm doses de vacina contra Covid-19 para receber, bem como idosos com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas interessados em se vacinar contra Influenza.

Confira os locais:

Quinta-feira (14/04)

- Van da Vacinação

Atendimento: das 08h às 16h para Covid-19 e Influenza

Local: Shopping Plaza D’oro

Endereço: Avenida Nápoli, 500, Residencial Eldorado

- Centro Municipal de Vacinação (CMV)

Atendimento: das 08h às 17h para Covid-19 e Influenza

Endereço: Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, s/n, Setor Pedro Ludovico

- Ciams Urias Magalhães

Atendimento: das 08h às 17h para Covid-19 e Influenza

Endereço: Rua Guajajaras, s/n, Setor Urias Magalhães

Sexta-feira (15/04)

- Centro Municipal de Vacinação (CMV)

Atendimento: das 08h às 17h para Covid-19 e Influenza

Endereço: Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, s/n, Setor Pedro Ludovico

- Ciams Urias Magalhães

Atendimento: das 08h às 17h para Covid-19 e Influenza

Endereço: Rua Guajajaras, s/n, Setor Urias Magalhães

Sábado (16/04)

- Centro Municipal de Vacinação (CMV)

Atendimento: das 08h às 17h para Covid-19 e Influenza

Endereço: Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, s/n, Setor Pedro Ludovico

- Ciams Urias Magalhães

Atendimento: das 08h às 17h para Covid-19 e Influenza

Endereço: Rua Guajajaras, s/n, Setor Urias Magalhães

Domingo (17/04)

- Centro Municipal de Vacinação (CMV)

Atendimento: das 08h às 17h para Covid-19 e Influenza

Endereço: Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, s/n, Setor Pedro Ludovico

Documentação

Não será necessário fazer agendamento para a vacinação. Pessoas com idade acima de 12 anos precisam apresentar documento com foto e comprovantes de vacinação e endereço. Quanto às crianças, é necessário apresentar, obrigatoriamente, o Cartão de Vacinação, documento pessoal e comprovante de endereço. Os pais que não puderem acompanhar os filhos precisam preencher autorização para que outras pessoas acompanhem a criança. O documento está disponível na página do ImunizaGyn no site da Prefeitura de Goiânia.

Já para Influenza, as pessoas com idade acima de 60 anos precisam apresentar documento com foto e comprovante de endereço. Os profissionais da saúde precisam comprovar atuação na área, como crachá, contracheque ou declaração da empresa. Já as gestantes e puérperas devem apresentar documento de identificação com foto, CPF ou Cartão SUS, comprovante de endereço, além do comprovante da gestação ou do parto, em 45 dias, como, por exemplo, os exames BetaHCG ou Ultrassonografia.

Testagem ampliada

A testagem ampliada também será mantida neste feriado da Semana Santa. Para isso, a SMS disponibilizará, nesse período, dois locais diariamente, sem necessidade de agendamento. Para fazer o teste de antígeno, o morador de Goiânia precisa estar assintomático, e deve apresentar um documento pessoal, além do comprovante de endereço. O resultado é liberado no local mesmo, em menos de 20 minutos. O atendimento é das 08h às 16h, com disponibilidade de 1,5 mil testes por tenda.

Confira os locais:

Quinta-feira (14/04)

- Distrito Sul

Local: Cepal do Setor Sul

Endereço: Rua 115, s/n, Setor Sul

- Distrito Norte

Local: Praça do Violeiro

Endereço: Avenida Goiás Norte, s/n, Setor Urias Magalhães

Sexta-feira (15/04)

- Distrito Oeste

Local: Praça da Feira do Conjunto Vera Cruz II

Endereço: Avenida Gercina Borges Teixeira, 2.497, Conjunto Vera Cruz II

- Distrito Campinas/Centro

Local: Cepal da Vila Abajá

Endereço: Avenida Marginal Sul, 371-483, Vila Abajá

Sábado (16/04)

- Distrito Sul

Local: Cepal do Jardim América

Endereço: Rua C-108, s/n, Jardim América

- Distrito Oeste

Local: Praça da Feira do Vera Cruz II

Endereço: Avenida Gercina Borges Teixeira, 2.497, Conjunto Vera Cruz II

Domingo (17/04)

- Distrito Sudoeste

Local: Praça do Comerciário – em frente ao Sesc Faiçalville

Endereço: Avenida Ipanema, s/n, Setor Faiçalville

- Distrito Norte

Local: Praça do Berimbau

Endereço: Rua GB-5, Jardim Guanabara

