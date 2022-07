A Secretaria de Saúde segue realizando também a testagem ampliada da Covid-19 em seis postos, sendo quatro tendas e dois locais que atendem na modalidade drive-thru.

Quem ainda não se vacinou contra influenza ou Covid-19, em Goiânia, pode procurar um dos cinco locais disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMM), neste sábado (16). Além disso, também segue sendo realizada a testagem ampliada em seis postos, sendo quatro tendas (demanda espontânea) e dois locais que atendem na modalidade drive-thru (confira a lista abaixo).

Podem receber a dose da vacina contra gripe todas as pessoas acima de seis meses de idade. Já a da Covid-19 está disponível para pessoas com idade acima de 5 anos, segundo os critérios estabelecidos para o recebimento das doses. As pessoas com idade acima de 40 anos ou mais precisam completar o esquema vacinal com a aplicação da segunda dose de reforço (4ª dose), bem como os adolescentes de 12 a 17 anos, que já podem tomar o primeiro reforço (3ª dose).

Para ambas as vacinas é preciso apresentar documento pessoal e comprovante de endereço. As crianças, obrigatoriamente, terão que apresentar o Cartão de Vacinação e um documento. Os pais que não puderem acompanhar os filhos precisam preencher autorização para que outras pessoas acompanhem a criança. O documento está disponível na página do ImunizaGyn no site da Prefeitura de Goiânia www.goiania.gov.br.

Locais de vacinação:

Covid-19 e Influenza

Centro Municipal de Vacinação (CMV): Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, quadra 216-A, lote 05, Setor Pedro Ludovico

Horário: das 08h às 17h

Ciams Urias Magalhães: Rua Guajajara, esquina com as ruas Caritos Madeiras e Paranaíba, Setor Urias Magalhães

Horário: das 08h às 17h

Unidades móveis (van da VacinAção)

Evento Sine Móvel (Vacinação adulto Covid-19 e Influenza)

Endereço: Praça Antares (Praça da Feira) – Avenida Mangalô, Setor Morada do Sol

Horário: das 08h às 13h

Evento Balanço Geral nos Bairros (Vacinação adulto Covid-19 e Influenza)

Endereço: Estacionamento do Parque Mutirama – Avenida Contorno, Setor Central

Horário: das 08h às 13h

Flamboyant Shopping (Vacinação adulto Covid-19 e Influenza)

Endereço: Avenida Jamel Cecílio, 3.300, Jardim Goiás

Horário: das 10h às 17h

Testagem ampliada

Para fazer o teste de antígeno, o morador de Goiânia precisa estar assintomático (sem sintomas gripais) e deve apresentar um documento pessoal, além do comprovante de endereço. O atendimento é das 08h às 16h, com disponibilidade de 1,5 mil testes por local de testagem.

Locais de testagem

Sábado (16/07)

Distrito Noroeste – Tenda

Local: Sede do Distrito Sanitário de Saúde Noroeste

Endereço: Avenida do Povo, Qd. 81, Vila Mutirão

Distrito Oeste – Tenda

Local: Em frente à Escola Municipal Waterloo Prudente

Endereço: Avenida Felipe Camarão, 18, Bairro Goiás

Distrito Norte – Tenda

Local: Praça do Violeiro

Endereço: Avenida Goiás Norte, s/n, Setor Urias Magalhães

Distrito Campinas/ Centro – Tenda

Local: Cepal da Vila Abajá

Endereço: Avenida Marginal Sul, 371, Vila Abajá

Distrito Sudoeste – Drive-thru

Atendimento: Sem agendamento

Local: Praça do Comerciário – em frente ao Sesc Faiçalville

Endereço: Avenida Ipanema, s/n, Setor Faiçalville

Distrito Norte – Drive-thru

Atendimento: sem agendamento

Local: Ginásio de Esportes do Jardim Guanabara

Endereço: Rua Porto Nacional, s/n, Jardim Guanabara

Domingo (17/07)

Distrito Leste – Tenda

Local: Praça da Juventude do Jardim das Aroeiras

Endereço: Rua JDA-8, 2.146, Jardim das Aroeiras

Distrito Noroeste – Tenda

Local: Praça da Feira do Setor São Carlos

Endereço: Avenida Comercial esquina com a Rua SC-31, s/n, Setor São Carlos

Distrito Campinas/ Centro – Tenda

Local: Praça Vereador Boaventura Moreira de Andrade

Endereço: 5ª Avenida, s/n, Setor Leste Vila Nova

Distrito Sudoeste – Tenda

Local: Praça da Juventude do Novo Horizonte

Endereço: Avenida Hermes Pontes, s/n, Setor Novo Horizonte

Distrito Oeste – Drive-thru

Atendimento: Sem agendamento

Local: Em frente à Escola Municipal Lions Clube Bandeirantes

Endereço: Praça da Bandeira, 200, Bairro Goiá

Distrito Sul – Drive-thru

Atendimento: sem agendamento

Local: Em frente à Banca do Batata – Parque Amazônia

Endereço: Praça Senador José Rodrigues de Morais Filho, 351, Parque Amazônia