A Prefeitura de Goiânia disponibilizará 72 salas de imunização contra a Covid-19 até a próxima sexta-feira (6). Serão aplicadas a primeira, segunda e a dose de reforço para crianças com idade a partir de 5 anos, adolescentes e adultos. Há também a possibilidade de idosos com mais de 80 anos tomarem a quarta dose da vacina.

Recomendada pelo Ministério da Saúde, a segunda dose da Coronavac em crianças deve ser aplicada em quem recebeu a primeira dose há 28 dias; para as crianças vacinadas com a primeira dose do imunizante pediátrico da Pfizer o intervalo aconselhado é de oito semanas. A SMS explica que não é recomendável a aplicação simultânea de vacinas contra outras doenças. Nesses casos, deve-se respeitar o prazo de 15 dias.

Para os adolescentes com idade acima de 12 anos e adultos, os intervalos previstos entre a primeira e segunda doses continuam sendo de 28 dias para a Coronavac e oito semanas para Pfizer e AstraZeneca. Já com relação à dose de reforço, o imunizante é aplicado após quatro meses desde a segunda dose, independentemente do laboratório. Goiânia também segue a aplicação da quarta dose em idosos com idade acima de 80 anos.

Documentação

Não é necessário fazer agendamento para tomar a vacina. Pessoas com idade acima de 12 anos precisam apresentar documento com foto e comprovantes de vacinação e de endereço. Quanto às crianças, é obrigatório apresentar o Cartão de Vacinação, um documento e o comprovante de endereço. Os pais que não puderem acompanhar os filhos precisam preencher autorização para que outras pessoas acompanhem a criança. A declaração está disponível na página do ImunizaGyn.

Salas de rotina

As 72 salas de rotina disponíveis em Goiânia aplicam a vacina contra Covid-19 em crianças, adolescentes, adultos e também em idosos com idade acima de 80 anos (quarta dose). A lista com os locais está disponível no link do ImunizaGyn e contempla todos os distritos sanitários do município.

Testagem ampliada

Sem necessidade de agendamento a SMS continua realizando a testagem ampliada até sexta-feira (6), nesse período, dois locais estarão espalhados pela cidade diariamente das 08h às 16h.

Confira os locais:

Segunda-feira (02/05)

- Distrito Leste

Local: Praça A do Conjunto Fabiana

Endereço: Avenida Senhor Bonfim, s/n, Conjunto Fabiana

- Distrito Norte

Local: Ginásio de Esportes do Guanabara

Endereço: Avenida Vera Cruz, s/n, Jardim Guanabara

Terça-feira (03/05)

- Distrito Noroeste

Local: Praça da Feira do Morada do Sol

Endereço: Avenida Mangalô esquina com a Rua Aurora, s/n, Setor Morada do Sol

- Distrito Sudoeste

Local: Praça do Comerciário – em frente ao Sesc Faiçalville

Endereço: Avenida Ipanema, s/n, Setor Faiçalville

Quarta-feira (04/05)

- Distrito Oeste

Local: Sest/ Senat

Endereço: Avenida Castelo Branco esquina com a Rua Tuiuti, s/n, Setor São Francisco

- Distrito Norte

Local: Praça do Berimbau

Endereço: Avenida GV-5, s/n, Jardim Guanabara

Quinta-feira (05/05)

- Distrito Sul

Local: Cepal do Setor Sul

Endereço: Rua 115, s/n, Setor Sul

- Distrito Camoinas/Centro

Local: Estacionamento do Parque Mutirama

Endereço: Avenida Contorno, s/n, Setor Central

Sexta-feira (06/05)

- Distrito Noroeste

Local: Praça da Feira – em frente ao Tijolão

Endereço: Avenida do Povo esquina com Rua da Divisa, s/n, Jardim Liberdade

- Distrito Oeste

Local: Praça 111 – em frente ao Colégio Estadual Edmundo Pinheiro de Abreu

Endereço: Avenida Santa Maria, s/n, Setor São Francisco

