A Prefeitura de Goiânia disponibilizará 72 salas de imunização contra a Covid-19 entre segunda-feira (28) e a sexta-feira (1º). A estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) inclui a van do projeto VacinAção, que deve atender pontos definidos por cronograma. Será aplicada a primeira, segunda e a dose de reforço para crianças com idade a partir de 5 anos, adolescentes e adultos. Há também a possibilidade de idosos com mais de 80 anos tomarem a quarta dose da vacina.

Recomendado pelo Ministério da Saúde, a segunda dose da CoranaVac em crianças deve ser aplicada em quem recebeu a primeira dose há 28 dias; para as crianças vacinadas com a primeira dose do imunizante pediátrico da Pfizer o intervalo recomendado é de oito semanas. A Secretaria Municipal de Saúde explica que não é recomendável a aplicação simultânea de vacinas contra outras doenças. Nesses casos, deve-se respeitar o prazo de 15 dias.

Para os adolescentes com idade acima de 12 anos e adultos os intervalos previstos entre a primeira e segunda doses continuam sendo de 28 dias para a CoronaVac e oito semanas para Pfizer e AstraZeneca. Já com relação à dose de reforço, o imunizante é aplicado após quatro meses desde a segunda dose, independentemente do laboratório. Goiânia também segue a aplicação da quarta dose em idosos com idade acima de 80 anos.

Documentação

Não é necessário fazer agendamento para tomar a vacina. Pessoas com idade acima de 12 anos precisam apresentar documento com foto e comprovantes de vacinação e de endereço. Quanto às crianças, é obrigatório apresentar o Cartão de Vacinação, um documento e o comprovante de endereço. Os pais que não puderem acompanhar os filhos precisam preencher autorização para que outras pessoas acompanhem a criança. O documento está disponível na página do ImunizaGyn no site da Prefeitura de Goiânia.

Salas de rotina

As 72 salas de rotina disponíveis em Goiânia aplicam a vacina contra Covid-19 em crianças, adolescentes, adultos e também em idosos com idade acima de 80 anos (quarta dose). A lista com os locais está disponível no link do ImunizaGyn e contempla todos os distritos sanitários da cidade.

Van da VacinAção

O atendimento da van da VacinAção é para pessoas com idade acima de 12 anos e o horário de funcionamento da unidade móvel é das 8h às 16h. Confira os locais:

- Dia 28 de março – segunda-feira

Praça do setor Santa Fé

Endereço: Avenida Rita Caetano, s/n, Residencial Santa Fé

- Dia 29 de março – terça-feira

Tribunal Regional do Trabalho

Endereço: Rua T-29, esq. com a Rua T-51, 1.403, Setor Bueno

- Dia 30 de março – quarta-feira

Vibra Energia – Antiga Petrobras Distribuidora

Endereço: Avenida Bruxelas, quadra 250, Área 1, Jardim Novo Mundo

- Dia 31 de março – quinta-feira

Próximo aos condomínios Vida Bela e Morumbi

Endereço: Rodovia GO-070, Tenda da Polícia Rodoviária Estadual

- Dia 1º de abril – sexta-feira

Praça Berimbau do Guanabara I

Endereço: Rua GB-5, esq. com a Avenida Goiânia, s/n, Jardim Guanabara I

Testagem ampliada

A testagem ampliada segue na capital goiana e todos os dias a SMS disponibiliza o serviço, via agendamento, com link disponível no site da Prefeitura de Goiânia, em dois locais da cidade na modalidade tenda. Confira os locais desta semana:

Dia 28 de março – segunda-feira

- Distrito Sul

Local: Cepal do Jardim América

Endereço: Rua C-108, s/n, Jardim América

- Distrito Leste

Local: Praça A do Conjunto Fabiana

Endereço: Avenida Senhor do Bonfim, s/n, Conjunto Fabiana

Dia 29 de março – terça-feira

- Distrito Noroeste

Local: Praça da Feira do Jardim Curitiba I

Endereço: Avenida do Povo, 37, Jardim Curitiba I

- Distrito Sudoeste

Local: Praça do Comerciário – em frente ao Sesc Faiçalville

Endereço: Avenida Ipanema, s/n, Setor Faiçalville

Dia 30 de março – quarta-feira

- Distrito Oeste

Local: Sest/ Senat

Endereço: Avenida Castelo Branco, esquina com Rua Tuiuti, s/n, Setor São Francisco

- Distrito Norte

Local: Próximo à Escola Municipal Pedro Costa

Endereço: Rua Caiapônia, 240, Jardim Guanabara

Dia 31 de março – quinta-feira

- Distrito Sudoeste

Local: Praça da Juventude

Endereço: Avenida Hermes Pontes, s/n, Setor Novo Horizonte

- Distrito Campinas/Centro

Local: Cepal da Vila Abajá

Endereço: Avenida Marginal Sul, 371, Vila Abajá

Dia 1º de abril – sexta-feira

- Distrito Leste

Local: Praça da Juventude

Endereço: Avenida JDA-8, 2.146, Jardim das Aroeiras

- Distrito Norte

Local: Praça do Violeiro

Endereço: Avenida Goiás Norte, s/n, Setor Urias Magalhães

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.