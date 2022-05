Nesta quarta-feira (25), a vacinação e testagem contra Covid-19 continuam em Goiânia. Se você ainda não se vacinou ou conhece alguém que precisa se imunizar, aqui estão os locais e horários disponíveis. A Prefeitura de Goiânia preparou um esquema para atender a população com testagem ampliada, 72 salas de vacinação e uma Van para imunização móvel.

Podem receber a vacinação crianças de 5 a 11 anos, adolescentes de 12 a 17 anos e a população geral a partir dos 18 anos. A aplicação está sendo realizada sem necessidade de agendamento, da primeira até a quarta dose. Não esqueça de acompanhar as datas de cada dose no seu cartão de vacina para não ultrapassar o prazo das próximas. Leve documento com foto, cartão de vacinação e comprovante de endereço.

Testagem e vacinação contra Covid-19 - Quarta-feira (25):

TESTAGEM AMPLIADA

Distrito Oeste – Tenda

Local: SEST/ SENAT

Endereço: Avenida Castelo Branco esquina com a Rua Tuiuti, s/n, Setor São Francisco

Horário:das 8h às 16h

Distrito Sul – Tenda

Local: Cepal do Jardim América

Endereço: Rua C-108, s/n, Jardim América

Horário:das 8h às 16h

VAN DA VACINAÇÃO

Clube da Caixa Econômica Federal (Vacinação Covid-19 adulto e Influenza)

Endereço: Av. T-1, 1155, Setor Bueno – Goiânia

Horário: Das 8h às 16h

Campus II - UFG (Vacinação adulto Covid-19 e Influenza)

Endereço: Alameda Pauneiras, Chácara Califórnia - Goiânia

Horário: Das 8h às 16h

Confira abaixo as 72 salas de vacinação contra Covid-19: